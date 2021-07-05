Пекин, 5 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В сети появились изображения нового внедорожника Great Wall Tank 600. Снимки размещены на сайте издания Autohome.

Autohome.com.cn Great Wall Tank 600

Новинка выделяется новой массивной решеткой радиатора, большим бампером, укрупненными фарами головного света и огромными колесами.

По своим размерам Tank 600 сопоставим с Toyota Land Cruiser 300. Модель оснастят рамной конструкцией кузова. А под капотом автомобиля будет стоять турбированный трехлитровый мотор мощностью 354 лошадиные силы и максимальным крутящим моментом 500 Нм.

В качестве трансмиссии новинку оснастят девятискоростным «автоматом». Привод у модели будет полный с блокировкой дифференциалов.

Также Tank 600 получит систему предотвращения столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.

Напомним, компания Great Wall планирует представить новый Tank 600 до конца 2021 года.

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