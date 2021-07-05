Обнародованы снимки нового внедорожника Great Wall Tank 600
Пекин, 5 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В сети появились изображения нового внедорожника Great Wall Tank 600. Снимки размещены на сайте издания Autohome.
Новинка выделяется новой массивной решеткой радиатора, большим бампером, укрупненными фарами головного света и огромными колесами.
По своим размерам Tank 600 сопоставим с Toyota Land Cruiser 300. Модель оснастят рамной конструкцией кузова. А под капотом автомобиля будет стоять турбированный трехлитровый мотор мощностью 354 лошадиные силы и максимальным крутящим моментом 500 Нм.
В качестве трансмиссии новинку оснастят девятискоростным «автоматом». Привод у модели будет полный с блокировкой дифференциалов.
Также Tank 600 получит систему предотвращения столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.
Напомним, компания Great Wall планирует представить новый Tank 600 до конца 2021 года.
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