Бали, Индонезия, , 09:00 — REGNUM Власти Индонезии отказались от плана по открытию острова Бали для иностранных туристов в конце июля, сообщает Tribunnews.

Это связано с введением новых ограничений по борьбе с коронавирусом, которые действуют с 3 по 20 июля 2021 года.

Туристические объекты на Бали закроят в рамках предотвращения распространения коронавируса.

«В июле туристические достопримечательности закроят, поездки будут ограничены», — заявил губернатор Бали И Ваян Костер.

Губернатор также призвал жителей ограничить деятельность вне дома и попытаться отложить поездки за пределы Бали.

Те, кто прилетает на Бали, должны предъявить сертификат о вакцинации или свидетельство об отрицательном ПЦР-тесте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российским гражданам разъяснили порядок въезда в Индонезию.

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