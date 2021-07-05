Москва, 5 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В первые три дня после вакцинации от COVID-19 курение потенциально может вызвать образование тромбов, а также будет дополнительным стрессом, который способен усугубить или обострить возможные побочные эффекты от прививки. Об этом 5 июля рассказала директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Сигарета

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«Одно и то же влияние (как от алкоголя) — это спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идет загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить (алкоголь) и курить», — приводит ее слова ТАСС.

Также врач рекомендовала курящим людям после вакцинации принимать антикоагулянты, снижающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов.

«И курить совершенно точно не нужно», — уточнила Лапа.

Помимо этого, уточняется, что врач-пульмонолог Алексей Никишенков также пояснил, что курение после прохождения вакцинации может стать дополнительным стрессом для организма, в результате чего могут обостриться возможные побочные эффекты.

«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — указал он.

При этом врач-пульмонолог добавил, что после прививки от COVID-19 лучше воздержаться и от употребления электронных сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что лечение коронавирусной инфекции у привитых от нее лиц проходит таким же образом, как и у не сделавших прививку, однако у прошедших вакцинацию от нового заболевания прогнозы более благоприятные.