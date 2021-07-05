Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. За январь-апрель 2021 года смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Ленинградской области смертность за те же месяцы возросла на 28,8%. Об этом сообщает Петростат.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

«За январь-апрель 2021 года смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза (в январе апреле 2020 г. — в 1,2 раза), в области — в 2,5 раза (в январе — апреле 2020 г. — в 1,9 раза)», — говорится в сообщении статистического ведомства, для сравнения дающего аналогичные показатели за прошлый год.

За первые четыре месяца 2021 года численность населения Санкт-Петербурга уменьшилась на 0,1 тыс. человек и к 1 мая 2021 года составила 5 млн 384,2 тыс. человек. В Ленинградской области за счет миграционного прироста численность жителей увеличилась на 5,9 тыс. человек и к 1 мая достигла 1 млн 898,7 тыс. человек.

За январь-апрель 2021 года количество родившихся младенцев на 1000 человек населения, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 5,0%, в Ленинградской области увеличилось на 1,5%.

За тот же период число зарегистрированных браков увеличилось в городе на 14,5%, в Ленобласти на 6,9%. Количество разводов в городе и области увеличилось, соответственно, на 19,5% и 18,7%.

«В январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 годакак в городе, так и в области отмечалось увеличение заболеваемости населения некоторыми инфекционными заболеваниями», — также говорится в сообщении Петростата. Первым среди них называется внебольничная пневмония.

Напомним, власти Петербурге расширили число пунктов, где регистрируется смертность, в связи с большими очередями граждан за свидетельствами о смерти своих родственников.