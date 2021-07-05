Киев, 5 июля 2021, 08:57 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сфабриковали экспертизы, на основе которых строятся обвинения в адрес депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом написал депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 4 июля в своём телеграм-канале.
По словам политика, в травле Медведчука принимают участие не только близкие к власти СМИ, но и лично президент Украины Владимир Зеленский, а также послы некоторых стран.
Кузьмин отметил, что обвинения в адрес Медведчука строятся на основе результатов экспертиз, проведённых «экспертами», которые напрямую связаны с СБУ.
Напомним, ранее глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик заявил, что власти Украины по указке Запада преследуют оппозицию, а также всех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией.
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