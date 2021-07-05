Киев, , 08:57 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сфабриковали экспертизы, на основе которых строятся обвинения в адрес депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом написал депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 4 июля в своём телеграм-канале.

«Против Медведчука власть использует весь арсенал силовых приёмов, имеющихся в распоряжении власти. На него натравили все правоохранительные органы… Больше сотни следователей», — отметил он.

По словам политика, в травле Медведчука принимают участие не только близкие к власти СМИ, но и лично президент Украины Владимир Зеленский, а также послы некоторых стран.

Кузьмин отметил, что обвинения в адрес Медведчука строятся на основе результатов экспертиз, проведённых «экспертами», которые напрямую связаны с СБУ.

«Как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками Службы безопасности», — сообщил политик.

Напомним, ранее глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик заявил, что власти Украины по указке Запада преследуют оппозицию, а также всех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские власти обвинили в борьбе с инакомыслием репрессивными методами