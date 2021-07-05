Москва, 5 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса в прошлом году нанесла ущерб экономике России в почти 1 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корононавирус и человек

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей», — говорится в докладе.

Отмечается, что это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

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В ведомстве уточнили, что 515 млрд рублей пошли на выплаты для поддержки населения и предприятий, 189,4 млрд — на организацию и оказание медпомощи пациентам с COVID-19, 183 млрд — на лечение больных в стационарах, 108 млрд — на тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 137 925 пациентов, выздоровели — 5 068 901.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день в России ежесуточно прививаются от COVID-19 почти 500 тыс. человек.

По его словам, в министерстве исходили из того, что 30 млн комплектов в месяц потребуется «в том числе и для поставки на экспорт», о чём представители ведомства говорили ещё в мае 2021 года: «Всё зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации».