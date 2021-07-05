Арсен Шаяхметов, 5 июля 2021, 09:51 — REGNUM В ходе прямой линии, которая состоялась 30 июня, президент Владимир Путин ответил на 68 вопросов жителей России. Как обычно, граждан интересовали как проблемы социально-экономического и политического развития, так и детали личной жизни президента, его отношение к спортивным результатам, возможной блокировке социальных сетей и многие другие эпизоды и вопросы. При этом эксперты обращают внимание на то, что в ходе нынешней прямой линии Владимир Путин отправил несколько вполне прозрачных посылов главам российских регионов, и теперь мы вправе ждать от них ответной реакции уже в самое ближайшее время.
Экзамен для глав регионов
Формат разговора президента с гражданами не отличался от привычного и вновь продемонстрировал, что ряд вопросов главой государства решается в «ручном режиме». Любая просьба или жалоба, поступившая из того или иного субъекта, — своего рода звоночек для губернатора, допустившего на своей территории пусть и локальную, но всё-таки проблему. Однако помимо решения локальных проблем, Путин послал главам субъектов вполне очевидные и понятные месседжи. В частности, президент анонсировал выделение 150 млрд руб. на решение проблем в сфере ЖКХ и рекомендовал главам регионов своевременно готовить предложения, выходить с ними в правительство и защищать. Глава государства также заявил о программе строительства новых школ вместо аварийных и также призвал губернаторский корпус включиться в работу по этому направлению. Владимир Путин обращался к руководителям субъектов с требованиями усилить работу по предотвращению оттока кадров, решению экологических проблем, включая переработку мусора и некоторым другим вопросам.
Эксперты уверены, что президенту удалось осветить максимальное число наиболее значимых тем. В частности, кандидат экономических наук, журналист Михаил Белый считает, что «ключевой месседж Владимира Путина — прежний».
Формат прямой линии важен не только для губернаторов, но и для самого Владимира Путина. По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, такой принцип коммуникации вполне доказал свою состоятельность.
С тем, что в ходе прямой линии основная тематика, волнующая граждан прозвучала, несмотря на «сортировки и процеживания нужных вопросов через сценарный план», согласна и политолог Алина Жестовская. По её мнению, к ключевым вопросам региональной повестки, затронутой Владимиром Путиным, следует отнести «банковские мошенничества и защиту персональных данных; экспорт продукции АПК, масштабы которого приводят к ситуации, когда жители Центрального Черноземья вынуждены втридорога покупать египетскую картошку, потому что их местный урожай целиком реализован за «бугор»; назревшие кадровые решения в российском футболе».
По примеру Путина
Одним из первых и ключевых тезисов, которые Владимир Путин адресовал главам регионов, стало пожелание проводить аналогичные прямые линии, чтобы прислушиваться к инициативам граждан и реализовывать их, а также с целью корректировки текущей деятельности и оперативного выявления проблем.
Действительно, в регионах нет сложившейся традиции прямых разговоров с гражданами, в большинстве случаев это зависит от личного желания губернатора и его умения держать себя в ходе таких мероприятий. Алина Жестовская предлагает сделать такие прямые линии регулярными.
Почти сразу после проведения прямой линии ряд региональных руководителей существенно повысили информационную активность. Так, глава Башкирии Радий Хабиров уже на следующий день встретился с представителями СМИ и блогерами, проведя большую пресс-конференцию, которая была приурочена в том числе к открывающейся в Уфе Всемирной Фольклориаде. Выразил готовность пообщаться с жителями Северной столицы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ответит на вопросы горожан в прямом эфире местного телеканала. 4 июля состоялась прямая линия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями региона. Аналогичное желание высказал глава Калужской области Владислав Шапша, но конкретные даты пока не назвал.
Однако, по мнению Михаила Белого, энтузиазма глав регионов надолго может и не хватить: «Полагаю, что губернаторская активность на какое-то время повысится. Некоторые главы регионов уже заявили, что тоже будут проводить прямые линии, как и президент. Однако такого «заряда энергии» хватит ненадолго. Именно поэтому президент и проводит регулярные «встряски» для губернаторов — чтоб не забывали, где живут и для чего работают».
При этом надо сказать, что есть главы регионов, которые уже имеют опыт прямого общения с гражданами. Так, дважды проводил прямую линию челябинский губернатор Алексей Текслер, в социальных сетях вёл прямой эфир с ответами на вопросы руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Есть опыт прямого общения с населением у губернаторов Тюменской, Вологодской, Ленинградской областей и ряда других субъектов. Очевидно, что современные модели коммуникации не позволят региональным руководителям находиться в неведении относительно того, что происходит у них в регионе, и формат прямых эфиров в той или иной степени станет неотъемлемой частью политического процесса в регионах. Учитывая приближающиеся осенью выборы в Государственную думу, есть все основания полагать, что уже в ближайшее время абсолютное большинство губернаторского корпуса возьмёт на вооружение опыт прямого общения с гражданами.