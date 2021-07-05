Лондон, , 08:44 — REGNUM После завершения вывода основной части войск из Афганистана в этой стране может остаться небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооружённых сил Великобритании. Об этом со ссылкой на бывшего служащего британской Специальной авиадесантной службы сообщает газета The Daily Telegraph.

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Источник пояснил, что британский спецназ будет находиться в Афганистане «для обеспечения подготовки афганских подразделений».

Как долго «группа советников» будет оставаться в стране, собеседник агентства не сообщил. Ожидается, что премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон примет окончательное решение по этому вопросу сегодня, 5 июля.

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Напомним, ранее газета The Times сообщила о намерении Великобритании вывести с территории Афганистана почти все свои войска. По данным издания, на середину апреля на афганской территории было размещено почти 750 британских военнослужащих.

Также сообщалось, что после вывода военного контингента Соединённое Королевство может оставить группу инструкторов для обучения афганских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.