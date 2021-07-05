Москва, 5 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Лечение коронавирусной инфекции у привитых от нее лиц проходит таким же образом, как и у непоставивших прививку, однако у прошедших вакцинацию от нового заболевания прогнозы более благоприятные. Об этом 5 июля сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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«Протоколы лечения те же самые», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос о том, как лечится COVID-19 у привитых, если человек все-таки заболел.

Также врач уточнил, что у вакцинированных в случае заражения их SARS-CoV-2 в целом симптомы не отличаются, однако они, по словам Тимакова, являются менее выраженными и не доходят до стадии разрушения органов и тканей. При этом, как добавил инфекционист, прогноз при лечении в этом случае более благоприятный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии распространяются несколько видов иностранных штаммов коронавируса.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 183 742 035.