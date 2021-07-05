Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш отправился с рабочим визитом в Екатеринбург. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

Визит посла Индонезии поприветствовала заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг.

В Екатеринбурге посол Индонезии посетит промышленную выставку «Иннопром-2021», которая продлится до 8 июля, а также встретится с руководителями российских IT-компаний.