Оренбург, , 08:35 — REGNUM Партия «Яблоко» утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы. Оренбуржье и Башкирия объединены в одну межрегиональную группу.

В партсписок вошли двое оренбуржцев: заместитель начальника службы подстанций Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» — «Оренбургэнерго» Владимир Кислинский и бизнес-аналитик производственного центра ООО «ОТР2000» Юрий Щекин.

По одномандатным округам «Яблоко» буду представлять опять же Юрий Щекин, Владимир Кислинский, а также бывший кандидат в президенты, бизнесмен Ринат Хамиев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с кандидатами в Госдуму определились парламентские партии.

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