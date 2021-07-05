Оренбург, 5 июля 2021, 08:35 — REGNUM Партия «Яблоко» утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы. Оренбуржье и Башкирия объединены в одну межрегиональную группу.
В партсписок вошли двое оренбуржцев: заместитель начальника службы подстанций Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» — «Оренбургэнерго» Владимир Кислинский и бизнес-аналитик производственного центра ООО «ОТР2000» Юрий Щекин.
По одномандатным округам «Яблоко» буду представлять опять же Юрий Щекин, Владимир Кислинский, а также бывший кандидат в президенты, бизнесмен Ринат Хамиев.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с кандидатами в Госдуму определились парламентские партии.
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