Варшава, , 08:33 — REGNUM Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость», вице-премьер-министр страны Ярослав Качиньский прокомментировал в интервью изданию Gazeta Polska возвращение бывшего премьер-министра Польши, а ныне председателя Европейской народной партии Дональда Туска в «польскую политику из европейской».

Качиньский считает, что «у Туска в ЕС не самая сильная позиция в европейской политике», а его «германоцентризм устраивает далеко не всех в Брюсселе». «Так что у него, вероятно, нет другого выбора, и он должен вернуться в Польшу», — заявил Качиньский.

Качиньский также считает, что, вероятно, возвращение Дональда Туска в польскую внутреннюю политику вернет у некоего меньшинства электората «Гражданской платформы» веру в потенциал этой партии.

Напомним, совет ведущей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» 3 июля избрал новое правление. Борис Будка подал в отставку, партию возглавил ее бывший председатель и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, занимающийся на данный момент европейской политикой в Брюсселе.