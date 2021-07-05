Москва, 5 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале ожидаются сильнейшие дожди, штормовой ветер и град, а в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург придет «волна тепла». Об этом 5 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что на полуострове Крым в этот период ожидается ветер со скоростью 20−25 м/с и сильный ливневый дождь.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24−25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс… Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов», — добавил Вильфанд.

Кроме этого, он рассказал, что в Калмыкии в начале недели ожидается сильный дождь, гроза, сильный ветер, что, по словам синоптика, является необычной ситуацией для засушливого климата.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — ред.) на Ставрополье будет до вторника», — указал Вильфанд.

Помимо того, он отметил, что в Челябинской и Свердловской областях ожидаются сильные дожди, ветер, грозы и град, а южнее — в Курганской области — жара до +37 °C.

При этом Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии с 5 июля начнется «волна тепла».

«Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы», — пояснил синоптик, уточнив, что в Якутии сохранится аномальная жара, когда значения температуры воздуха будут на 10−12 градусов выше нормальных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число лесных пожаров на западе Канады, вызванных аномальной жарой, возросло за последние сутки со 136 до 180.