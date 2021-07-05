Вашингтон, 5 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Самой вакцинированной от COVID-19 страной в мире на сегодняшний день являются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет агентство Bloomberg.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Так, в ОАЭ поставили 15,5 млн доз вакцин, что является достаточным для защиты 72,3% жителей страны от COVID-19.

Далее идут Сейшельские острова, где использовали 138 тыс. доз вакцин, которых должно хватить для 71,7% населения.

Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где использовали 138 тыс. доз вакцин, что является достаточным для защиты 69,7% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день в России ежесуточно прививаются от COVID-19 почти 500 тыс. человек.

По его словам, в министерстве исходили из того, что 30 млн комплектов в месяц потребуется «в том числе и для поставки на экспорт», о чём представители ведомства говорили ещё в мае 2021 года: «Всё зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации».

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