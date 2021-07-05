Гавана, 5 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. На Кубе более 150 туристов из России, которым по прилёту диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах, ожидая новых ПЦР-тестов. Об этом сообщила генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Речь идёт о туристах с трёх рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля, — цитируют её РИА Новости. — На первом из них, 30 июня, тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человека с положительным результатом на COVID-19, включая членов экипажа».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время всего на Кубе зарегистрировано 200 тыс. 728 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии от последствий заражения коронавирусной инфекции скончались 1 тыс. 337 человек.

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3 июля на Кубе выявили рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки было объявлено о 3 тыс. 475 новых выявленных случаях инфицирования.