Москва, 5 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Список регионов России, где у населения наиболее высокие доходы, возглавили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Это 5 июля следует из рейтинга РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что экспертами был проведен анализ соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения в субъектах Федерации и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. При этом за основу были взяты показатели за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.

Также указывается, что, согласно полученным данным, в среднем по России этот показатель составил 1,58, при том что в 2020 году он составлял 1,65.

Согласно результатам исследования, первым в рейтинге российских регионов среднестатистических доходов в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.

На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,88), на третьем — Москва. Четвертым идет Чукотский автономный округ (2,39), пятой — Магаданская область (2,27). Также в лучшую десятку вошли Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область и Мурманская область.

При этом отмечается, что первая семерка регионов с наиболее высокими доходами фактически не изменилась за год.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня из данных Росстата стало известно, что реальная начисленная заработная плата в России в апреле 2021 года выросла на 2,5% по сравнению с мартом, а в годовом выражении ускорилась до 7,8% с 1,8% месяцем ранее.