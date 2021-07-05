Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновской области продолжается приём документов от кандидатов на выборах губернатора. На выборах выдвинут ещё один претендент, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС-Выборы.

Региональное отделение «Российской экологической партии «Зелёные» выдвинуло кандидата на пост губернатора Ульяновской области 54-летнего Геннадия Бударина. Он является индивидуальным предпринимателем и депутатом гордумы Ульяновска.

Напомним, что выдвижение кандидатов завершается вечером 8 июля. Для регистрации им необходимо набрать подписи муниципальных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было выдвинуто шесть претендентов на главный пост в регионе, все они представляют партии: Маргарита Баржанова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ильдар Габитов («Родина»), Светлана Горева («Новые люди»), Олег Горячев («Яблоко»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

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