Сеул, 5 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Компания Genesis представила первые изображения нового люксового седана G80 Sport 2021 модельного года. Изображения распространила пресс-служба компании.

Genesis Genesis G80 Sport

Производство новинки начнется в третьем квартале текущего года. Тогда же компания Genesis обнародует подробные технические характеристики модели.

Пока известно, что новинка получит спортивный внешний вид, а капот G80 Sport будет окрашен в новый оттенок под названием Cavendish Red.

Отличия от G80 у модели с приставкой Sport в названии будут заключаться в ином внешнем виде передней части, затемненной хромированной решетке радиатора и передним бампером в форме крыла. Кроме того, черные ободки вокруг фар будут придавать спортивный вид машине.

Новинка получит легкосплавные диски колес с темным напылением и узором G-Matrix размером 20 дюймов.

Напомним, автопроизводитель Genesis планирует провести в ноябре 2021 года премьеру седана G90 нового поколения.

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