Джакарта, , 08:06 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии разъяснило российским гражданам порядок въезда в Индонезию, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

«С 6 июля 2021 года влёт возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации и отрицательный ПЦР тест, сроком действия не более 48 часов. По прилёту — карантин на 8 дней», — говорится в сообщении российского посольства.

Согласно полученной информации, иностранные граждане, получившие положительный результат теста на коронавирус по прилету, помещаются в больницу или отель за свой счёт сроком на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит в июле Индонезию.

Подробнее в материале: Лавров посетит в июле Индонезию