Таллин, , 08:18 — REGNUM России следует вернуть часть территории Эстонии, заявил кандидат в президенты этой республики Хенн Пыллуаас на съезде эстонской Консервативной народной партии (EKRE).

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор, как и указанная в документе государственная граница, «всё еще действуют».

По его мнению, российским властям следует отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас заявил о том, что правящая партия Эстонии не собирается ратифицировать договор о границе с РФ, поскольку у Таллина имеются территориальные претензии к Москве.

Напомним, Эстония пытается заявить о праве на части Ленинградской и Псковской областей на основании прекратившего свое действие еще в 1940 году Тартусского мирного договора.

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