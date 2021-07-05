5 июля 2021 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 09:05 — REGNUM Папа Римский Франциск находится в больнице имени Агостино Джемелли, передает Vatican News (Ватикан). В воскресенье, 4 июля, понтифик был госпитализирован в римскую больницу с плановой операцией. В тот же день в специальном заявлении директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил: «Сегодня вечером Его Святейшество папа Франциск отправился в больницу имени Агостин Джемелли в Риме, где ему будет сделана плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операцию будет проводить профессор Серджио Альфиери. По окончании хирургического вмешательства ожидается новый медицинский бюллетень». Позже Бруни заявил, что понтифик хорошо перенес операцию под общим наркозом.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

В Ватикане прошла встреча папы Франциска с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Catholic News Service (Вашингтон, США). Темами беседы стали вопросы изменения климата, миграция и геополитические «горячие точки». В то время как Святой престол предоставил скудную информацию о переговорах, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что госсекретарь и папа обсудили Китай, гуманитарные кризисы в Ливане, Сирии, регионе Тыграй в Эфиопии и Венесуэле. Обсуждение вопроса о правах человека и свободе вероисповедания в Китае является особой областью, вызывающей озабоченность Ватикана. Несмотря на продление в 2020 году временного соглашения между Пекином и Святым престолом о назначении епископов, китайские власти продолжают расправляться с епископами, священниками и семинаристами за якобы нарушение новых правил регулирования религиозной жизни.

Мир между папой и США возвращается, пишет Vatican insider (Турин, Италия). Сердечная атмосфера встречи Франциска и Блинкена заметно отличалась от бурного визита в Ватикан предшественника нынешнего госсекретаря Майка Помпео, которого тогда понтифик не принял. В ходе 40-минутной беседы были затронуты острые и потенциально вызывающие разногласия вопросы, например, Китай. Это произошло после того, как в последние дни ватиканская дипломатия заявила, что с беспокойством следит за происходящим в Гонконге. Папа и госсекретарь обсудили пандемию, подчеркнув необходимость расширения распространения вакцин. И еще Венесуэла: Блинкен гарантировал поддержку Белого дома переговорам о примирении и демократии в Каракасе. Высокопоставленный прелат из Ватикана также сообщил изданию, что на фоне разногласий в Католической церкви в США по поводу причастия для президента Джо Байдена отказ американских епископов от радикальных мер «позволил избежать каких-либо затруднений при встрече Блинкена с папой».

Папа Римский Франциск и государственный секретарь США Энтони Блинкен Государственный департамент США

Не верьте Конференции католического епископата США (USCCB), призывает в редакционном комментарии National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание напоминает о решении епископов, проголосовавших за продолжение работы по проекту учения о евхаристии. Эту идею связывают с инициативой отказа в причастии тем американским политикам, которые на политическом уровне поддерживают аборты. Епископы могут быть лидерами нашей Церкви, но это не их собственность. Она принадлежит Богу, если она вообще кому-то принадлежит, и весь народ Божий имеет на нее права. Мы не позволим каким-то лицемерам, пытающимся восстановить свои властные полномочия после десятилетий скандалов, которые они сами устроили, определять, что есть Церковь для нас, констатирует портал, выступающий в поддержку американских политиков-католиков, продвигающих аборты и гендерную идеологию.

Приходской совет церкви Святой Троицы в Вашингтоне, куда ходит президент США Джо Байден, не собирается отказывать в причастии лицам, желающим его принять, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Байден посещал воскресную мессу в церкви Святой Троицы не менее шести раз в качестве президента: 24 января, 30 января, 20 февраля, 6 марта, 10 апреля и 5 июня. В остальные воскресенья он был на службе в церкви Святого Иосифа в приходе Брендивайн в Уилмингтоне (штат Делавэр). Приходской совет церкви Святой Троицы заявил о согласии с позицией вашингтонского кардинала Уилтона Грегори относительно вопросов, связанных с причастием для американских политиков. Грегори заявил в ноябре 2020 года, что не откажет в причастии политику, который поддерживал аборты, это напрямую относится к Байдену.

Американский президент продвигает программу необольшевистского крыла Демократической партии, заявил в интервью Polonia Christiana (Краков, Польша) профессор Гжегож Гурский. То, что происходит сегодня в США, по его словам, можно сравнить с «большевистским безумием, охватившим Испанию в начале 1930-х годов». Не считаясь с последствиями этого безумия, Байден и его партия выдвигают самые радикальные требования навстречу выборам 2022 года. Они считают, что проблемы Америки возникли из-за президентства Трампа. Они думают, что уступки Германии восстановят «готовность Четвертого рейха служить США в качестве союзника», но «у Четвертого рейха уже давно другие планы — он хочет стать независимой сверхдержавой и использует для этого Россию и Китай (не говоря уже о таких вассалах, как Франция). Четвертому рейху больше не нужны США, но опыт прошлого его научил, что не следует открыто противостоять им. Таким образом, Четвертый рейх делает вид, что сотрудничает с Байденом, но на самом деле переигрывает американцев, чтобы укрепить свои позиции». В этой ситуации Польша должна говорить с США жестким языком, то есть языком денег. Польше не обязательно строить АЭС вместе с американцами, есть корейцы или японцы. Не обязательно покупать американские оружие или газ, есть и другие поставщики. «Мы не обязаны предоставлять каждой американской компании в Польше особые привилегии и относиться к ним как к нашим спасителям, — заявляет профессор Гурский, — Их нужно быстро поставить об этом в известность».

Джо Байден (сс) Michael Stokes

Главный военный капеллан Германии епископ Франц-Йозеф Овербек благодарен за вывод сил бундесвера из Афганистана, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). Он испытал облегчение, после того как было сообщено, что последние немецкие солдаты покинули горную страну. Хорошо, что они вернулись в Германию здоровыми и без происшествий, отметил епископ. В то же время его мысли сейчас обо всех тех людях в Афганистане, которые остались, им епископ желает сил и мужества. Овербек подчеркнул, что еще рано давать оценку почти 20-летнему пребыванию немецких военных в Гиндукуше. Многие раны еще свежи, и они оставили след в душах солдат и их родственников. Бундесвер начал развертывание в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США. В общей сложности около 150 тысяч немецких солдат были размещены в Гиндукуше. 59 военнослужащих были убиты.

Полевые командиры возвращаются в Афганистан, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Они заключают союзы друг с другом, чтобы бороться с наступлением «врага всех времен». Командиры не борются за демократию, а защищают свои вотчины и свой народ. По факту никто не делает ставку на способность правительства Ашрафа Гани противостоять ударам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как Афганистан покинули последние силы США и НАТО, завершив проигранный и бесполезный конфликт, который длился около двадцати лет. В этой ситуации оживляются полевые командиры. Генерал Абдул-Рашид Дустум, этнический узбек, начал снова набирать ополченцев. Губернатор Герата Мохаммад Исмаил Хан, пуштун, обещает: «Если Гани не сможет защитить Герат, мы позаботимся об этом». Таджик Ахмад Масуд, 20-летний сын харизматического лидера «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда (убитого в 2001-м), организовал «второе сопротивление» против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возвращение полевых командиров усложняет динамику, фрагментирует пространство Афганистана и лишает легитимности правительство в Кабуле, поддерживаемого на бумаге США и Западом. Поддержка носит поверхностный характер: решение Трампа, подтвержденное Байденом, уйти из Афганистана, вылилось в войну всех против всех, где самыми слабыми оказываются именно правительственные войска. И эта война рискует перекинуться на соседние страны.

Немецкий эксперт предупреждает: Германия столкнулась с проблемой исламизма, передает Kath.net (Линц, Австрия). Страну потрясла резня в Вюрцбурге, где 24-летний мигрант из Сомали зарезал трех женщин с криками «Аллах Акбар!». Чиновники и газеты не видят опасности распространения исламизма и ненависти к «неверным». Это тревожит профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Рууда Купманса. Он ясно дает понять, что у Германии проблемы с исламизмом, поскольку в страну приехало много молодых людей из стран, где радикальный исламизм очень распространен. Именно эта группа людей широко представлена в случае серьезных преступлений насильственного и сексуального характера. Как утверждает немецкий таблоид Bild, ведущие партии, ХДС/ХСС и СДПГ хотят сохранить молчание по этой теме во время избирательной кампании в Бундестаг, чтобы не возбуждать дебатов об ошибках, допущенных Берлином осенью 2015/2016 годов в миграционной политике.

Новая Османская империя продвигается на Кавказе и в Средней Азии, полагает AsiaNews (Рим, Италия). Министр обороны Турции Хулуси Акар начал турне по Средней Азии. Целью поездки названо желание поддержать мирное урегулирование между Киргизией и Таджикистаном. Однако Акар продемонстрировал и более амбициозные цели, говоря о «расширении сотрудничества в военной промышленности». Победа Азербайджана над Арменией в ноябре прошлого года изменила расстановку сил не только на Кавказе, но и во всем регионе вокруг «новой турецкой империи», вплоть до Средней Азии. Влияние Турции, которая поддерживала азербайджанцев словом и делом, расширилось: по крайней мере, сейчас на Кавказе оно равносильно влиянию русских. Протурецкие настроения в Азербайджане разделяют даже оппозиционеры. Гюльтекин Гаджибейли, одна из ведущих членов Национального совета демократических сил, заявляет, что «идеал Турецкой конфедерации является наиболее реалистичной моделью выхода из конфликтов и противостояний, существующих в современном мире, особенно в нашем геополитическом регионе, в котором наша страна совершенно не застрахована».

Реджеп Эрдоган и Хулуси Акар (сс) simsek hb

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить страну папу Римского Франциска, информирует CREDO (Каменец-Подольский, Украина). Зеленский провел телефонный разговор с понтификом. «Ценю возможность продолжить наш с вами диалог, Святой престол является мировым моральным авторитетом», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что визит папы Франциска на Украину — это «кислород, который так необходим», и «визита вашей святости ждет прежде всего народ Украины». Президент выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

Киевоцентричность является частью идентичности Украинской греко-католической церкви. Об этом, как сообщает информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина), шла речь на встрече главы украинских униатов архиепископа Святослава Шевчука с послом Нидерландов на Украине Йеннесом де Молом. Шевчук прежде всего рассказал послу, в чем заключается смысл его присутствия в Киеве. Он отметил, что это вопрос исторической справедливости. «Мы вернулись домой, откуда началось киевское христианство. И сегодня киевская площадка дает нам возможность выполнять все задачи поместной Церкви, что присутствует во всей Украине и обращается к украинскому обществу в целом, независимо от конфессии. А также и как глобальной Церкви, которая имеет свои общины по всему миру. Киевоцентричность является частью нашей идентичности», — резюмировал Шевчук.

В Русской православной церкви прокомментировали возможность объединения православных с католиками, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Она не примет объединения православия и католицизма по инициативе патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, слова которого цитирует РИА Новости. Ранее принадлежащий к духовенству Константинопольского патриархата митрополит Италийский Поликарп заявил в интервью официальному ватиканскому изданию, что «жесты» Варфоломея и Франциска «все больше идут в направлении полного единства». «Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения. <…> Не будет ничего удивительного в том, что константинопольский патриарх без согласия других поместных православных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской православной церкви, эта бумага ничего не будет значить», — заявил митрополит Иларион.