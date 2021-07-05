Пермь, 5 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Перми 4 июля прошел мощный ливень. Затопило ряд улиц, смыло часть стены и забор, который примыкает к бизнес-центру «Любимов» по ул. Ленина, 58а. Там находится «Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», рядом расположен ТЦ «Колизей Синема».

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

«Апокалипсис. Главное — люди целы», — отмечают пользователи соцсети.

«Вот построили, так построили. Под расстрел», — вынес свой вердикт Андрей Б.

«В прошлую пятницу (2 июля), во время грозы, подмывать еще начало — меры не приняли, вот и результат», — пояснил Александр Р.

«А какие меры можно принять, если уже начало размывать? Это должны были учесть при строительстве — связать все блоки или залить монолитно», — ответила Ольга Е.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

При этом комментаторы заметили, что бетон разрушился, но железный забор не подвергся повреждениям: «Ну хоть сварщик подошёл к своему делу ответственно!».

В целом же по поводу обрушившейся стены пермяки иронизируют, что строят сейчас «на века». Видео с кадрами обрушения опубликовано в паблике «Мой город — Пермь» соцсети «ВКонтакте».

Неутешительные прогнозы появились под информацией об обрушении части на площадке портала 59.ru. Один из комментаторов заострил внимание на том, что в Пермском крае разучились и не хотят строить в соответствии с нормативными требованиями и законодательством. «Отсюда многочисленные аварийные стройки, сырая проектная документация, отсутствие профессионализма, разгильдяйство и т. д. Дальше по выбытии последних квалифицированных кадров будет только хуже!» — оставлен пессимистичный комментарий.

«Как бы свежевыстроенные небоскрёбы не начали крениться… Качество строек в кризис жуткое…», — вторит другой подписчик.

В администрации города заявили, что в адрес собственников земельных участков направлены официальные письма с просьбой привести территорию в нормативное состояние. Уже ведутся подготовительные работы.

Кроме обрушения части стены, в Перми затопило часть улиц. В большинстве случаев горожане жалуются на потоп в районе ул. Куйбышева.

«Если пермяки не едут на море, то море едет к ним», — шутят пользователи соцсетей.

Напомним, что и ранее после сильных дождей дороги утопали в воде. Такое последствие дождей вызвало возмущение людей. Они критиковали работу чиновников, указывая на то, что ливнёвки находятся явно не в порядке. В свою очередь, в мэрии заявили, что ливневыми канализациями регулярно занимаются, и пояснили, что при мощных потоках воды необходимо больше времени для ее ухода.

(сс) George Hodan Ливень

Паблик «Пермь активная» соцсети «ВКонтакте» сообщает, что 4 июля подтопило не только дороги, но и жилые дома. Сообщение подкрепляет видеоролик, демонстрирующий ситуацию по адресу ул. Краснополянская, 6. «Затоплен весь первый этаж, УК и аварийные службы отказались помогать, в итоге жители дома стали собственными силами откачивать воду», — отметил автор поста.

По данным ГИС-центра Пермского национального исследовательского университета, в Перми таких сильных дождей, как 4 июля, не было с 22 июля 2017 года, когда за сутки выпало 66 мм осадков. На этот раз сильные дожди привели к затоплению городских улиц и обрушению грунта в центре города.

В воскресенье (4 июля) рекордсменом по количеству осадков в регионе стал Бисер, где выпало 65 мм за 12 часов и 84 мм за сутки, в Перми выпало 49 мм за 12 часов. Для Перми этот объем составляет 72% месячной нормы осадков, а для Бисера — свыше 90%.