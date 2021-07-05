Кемерово, , 07:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Кемеровскую область в день празднования 300-летия региона. Об этом сообщает сайт Vse42.ru.

По данным СМИ, Владимира Путина ждут в Кузбассе уже завтра, 6 июля.

Отметим, что 6 июля в регионе пройдут различные праздничные мероприятия, в том числе концерты, торжественные приемы и флешмобы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 6 июля начнутся праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 300-летия открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. Каждый из дней с 6 по 10 июля будет тематическим и пройдет под своим девизом.

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