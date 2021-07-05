Лима, , 07:00 — REGNUM Избранный президент Перу Педро Кастильо заявил, что он определился с кандидатами на должности в кабинете министров. Об этом сообщает Prensa Latina.

«У нас уже есть подходящие люди, и мы собираемся сказать это в своё время. Я хочу поблагодарить людей, которые взяли на себя обязательства», — заявил Кастильо.

По его словам, это будет не просто кабинет министров, а рабочая группа. При этом он не стал вдаваться в подробности.

Педро Кастильо победил на выборах президента Перу представительницу неолибералов Кейко Фухимори. Как ожидается, в ближайшее время Национальный избирательный комитет Перу официально объявит Кастильо главой государства.