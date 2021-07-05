Новосибирск, 5 июля 2021, 06:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награждённых профессор Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) Валерий Петухов.
«За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством III степени», — говорится в документе.
Отметим, что доктор биологических наук, профессор Валерий Петухов является заслуженным деятелем науки РФ, почетным работником высшего профессионального образования РФ, почетным профессором Витебской государственной академии ветеринарной медицины, основоположником новой науки в РФ и СНГ — «ветеринарная генетика».