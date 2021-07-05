5 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 07:59 — REGNUM Российская Федерация и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается визита президента Эрдогана в Азербайджан (в Шушу — Н.К.), это был визит в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджанской Республикой. Мы сегодня согласились с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, что будем содействовать, каждый используя свои возможности, примирению и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий для того, чтобы армяне и азербайджанцы и любые другие люди иных национальностей жили на этой земле бок о бок как добрые соседи», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции.

«И тогда, по нашему убеждению, любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать», — добавил он.

Но это обсуждается по-разному на азербайджанских платформах социальных сетей. Комментарий из популярного среди азербайджанцев телеграм-канала UDudaka:

UDudaka Chat: «Россия и Турция — обе понимают новые реалии. Они больше нужны друг другу, чем желают соперничества».

R-no food: «У России нет вариантов, им нужно дружить с турками, второй такой сильной страны, которая согласна дружить с русскими, просто нет».

@Mirsahil_Taha: «Это все пустые слова».

@albertkiev: «Когда Турция выйдет из НАТО и вступит в ОДКБ, ТС, а храм Софии передаст РПЦ — это и будет называться «координировать усилия» :)».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Mid.ru

В Facebook пишут следующим образом:

Ferrux Qafarov: «Армян бомбит, Россия отдала их на съедение волкам. Вот и договорились».

Хафис Джавадов: «А для армян разве есть другой выход из сложившейся ситуации? Чтобы хоть как-то жить по-человечески. Если, конечно, этого они хотят! Они уже лет на 30 отстали в развитии во всех отношения. Только в одном преуспели — питать ненависть к другим! Особенно к туркам. Человеком надо быть, человеком!»

Нагиб Кязимов: «Сейчас надо думать, как надо жить с соседями, и налаживать правильные контакты!»

Bela Gaibov: «Хотелось бы верить…»

Нұрболат Дұзмағамбет: «Эх, братья, ну почему вы так наивны и верите России?»

Хамза Юнусов: «А что, Азербайджан — вассал России что ли, что Лавров рассматривает отношения двух суверенных государств? Россия все больше и больше понимает, что потеряла свое влияние на Южном Кавказе».

Azamat Aliyev: «Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и мир будет довольно долгим, если Армения не будет настолько агрессировать на всё то, что выполняется по условиям капитуляции».

Yusif Yagubaliyev: «А как квалифицировать факт нахождения и ведения боевых действий 30 тысяч военнослужащих Армении на территории Азербайджана? Это «самоопределением» не назовёшь, это факт оккупации с целью последующей аннексии части соседнего государства».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Ismayilov Yusif: «Подпишете, ещё как подпишете. Куда вы денетесь. У вас нет права голоса, чтобы выдвигать условия. Будете делать то, что скажет вам Азербайджан. Иначе пеняйте на себя».

Anar Gumbatov: «Этого формата не будет. Будет формат вот так: Россия — Турция — Азербайджан. Грузия вообще не в теме, армян сама Россия уже слила, они могут поголовно переехать в Краснодар, а сильный Иран с дешёвым газом России вообще не нужен. Россия считается только с теми, кто силен. На данном этапе — это Турция».

Natavan: «Товарищ Лавров, мы, азербайджанцы, умеем жить в мире со всеми народами».