Стокгольм, , 05:00 — REGNUM Вопрос, сможет ли лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен вернуться на пост премьер-министра Швеции, будет оставаться загадкой вплоть до самых последних минут голосования. Депутат Риксдага Амине Какабаве, которая ранее была членом «Левых», но теперь является независимой, выдвинула жесткие политические требования для своего голоса в пользу Лёвена. В своей аналитической статье политический обозреватель Матс Кнутсон отмечает, что расклад голосов в Рикдаге, где и определят имя следующего премьер-министра Швеции, настолько равный, что если Какабаве проголосует против Лёвена, то премьер-министров он не станет.

Сейчас, отмечает Кнутсон, у Лёвена есть голоса своей собственной партии, «Зеленых», «Левых» и «Центристов», то есть 175; у оппозиционного кандидата — 174. Таким образом, Лёвен обладает перевесом всего лишь в один голос.

«Еще один фактор неопределенности для Лёвена представляет независимый депутат Амине Какабаве. Она получила свой мандат как член Левых, но больше не является членом партии. Амине Какабаве выдвинула ряд жестких политических требований к Лёвену с целью проголосовать за него на пост премьер-министра. Среди прочего речь идет о восстановлении налога на оборону и прекращении получения прибыли в частных благотворительных компаниях, что представляет собой те политические требования, с которые, по всей видимости, никак не согласятся Центристы», — написал Кнутсон.

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