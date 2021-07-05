Стокгольм, , 05:01 — REGNUM «Христианские демократы» и «Умеренные» по-прежнему намерены добиваться парламентского большинства в Риксдаге для принятия своего законопроекта по бюджету Швеции. Для этого они готовы объединиться с «Либералами» и «Шведскими демократами». Об этом 4 июля в эфире телеканала SVT заявила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

«Только так мы добьемся поддержки нашего бюджета в парламенте Швеции между нашими четырьмя партиями», — заявила парламентарий.

Буш также отметила, что, по ее мнению, альтернативой кабинету министров во главе с «Социал-демократами» является правительство, состоящее из членов ее партии и «Умеренных». В то же время лидер «Христианских демократов» подчеркнула, что она открыта для сотрудничества и проведения переговоров в рамках правительства со «Шведскими демократами».

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