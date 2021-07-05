Стокгольм, , 05:01 — REGNUM В настоящее время переговоры между правительством и «Левыми» по вопросу бюджетного сотрудничества не ведутся. Об этом вечером 4 июля в эфире телеканала SVT заявила лидер партии Нуши Дадгостар.

«Мы сказали, что установить рыночную арендную плату за жилье не удастся, поэтому в среду (7 июля — прим. ИА REGNUM) мф воздержимся при голосовании. Сейчас ситуация выглядит так, что мы будем представлять свой собственный бюджет», — заявила Дадгостар.

Тем не менее, политик подчеркнула, что надеется договориться с «Центристами».

Отметим, что ранее лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен заявил, что в случаи его избрания на пост премьер-министра, что, по всей видимости произойдет 7 июля, и непринятия бюджета, подготовленного его правительством, он снова объявит о своей отставке. Для принятия бюджета в Риксдаге Лёвену необходимы голоса как «Левых», так и «Центристы». Однако «Центристы» не намерены сотрудничать с «Левыми» по данному вопросу.

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