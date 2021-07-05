Стокгольм, , 05:01 — REGNUM Сегодня, 5 июля, лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен, находящийся во главе переходного правительства Швеции, передаст тальману Андреасу Норлену свое решение по вопросу формирования нового кабинета министров. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что 5 июля истекает срок, когда Лёвен должен предоставить тальману отчет о проделанной работе по поиску парламентского большинства для формирования правительства Швеции. В случае, если Лёвен заявит о наличии парламентского большинства в Риксдаге, готового избрать его на пост премьер-министра, тальман Норлен выставит его кандидатуру на голосование сразу же.

«Если он сообщит мне, что у него есть готовое решение, я готов выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра в тот же день», — заявил председатель Риксдага Андреас Норлен ранее на прошлой неделе.

Напомним, что сначала возможность сформировать правительство была предоставлена лидеру «Умеренных» Ульфу Кристерссону.

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