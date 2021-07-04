Москва, 4 июля 2021, 23:45 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 44 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР, заявил заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он на брифинге.
Контр-адмирал добавил, что в провинции Идлиб зарегистрировано 18 обстрелов, в провинции Латакия — 14 обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — 11 обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, сирийские незаконные вооруженные формирования регулярно пытаются инсценировать химические атаки, чтобы обвинить правительство Сирии и российских военных в применении отравляющих веществ против мирного населения.
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