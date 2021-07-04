Люксембург, , 21:11 — REGNUM Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который ранее сдал положительный тест на SARS-CoV-2, госпитализирован в местную больницу. Об этом отмечается в заявлении правительства королевства, распространенном 4 июля.

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В сообщении говорится, что в течении суток политик в медучреждении пройдет дополнительное обследование.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который привился первой дозой вакцины от AstraZeneca в начале мая, сдал положительный тест на SARS-CoV-2.

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