Москва, , 20:55 — REGNUM Североатлантический альянс, который создавался для конфронтации, никакую стабильность на континенте не несет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Никакую стабильность он (Североатлантический альянс — прим. ИА REGNUM) не несет на континенте, — заявил представитель Кремля. — Наоборот, это является элементом дестабилизирующим».

При этом Песков отметил, что Москва всегда сохраняла заинтересованность в налаживании конструктивных отношений с НАТО, однако сейчас российская сторона сталкивается с попыткой в ультимативной форме «навязать нам какую-то повестку дня».

Поэтому, отметил пресс-секретарь главы государства, диалог на тех условиях, которые в НАТО пытаются выдвигать Москве, является пока невозможным.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом.

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