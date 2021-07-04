Токио, , 20:32 — REGNUM Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) выигрывает выборы в Токийскую столичную ассамблею. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованные на сайте избиркома Токио.

Так, либерал-демократы получают 33 места из 127, а их партнёр по коалиции — представители «Комэйто» — 23. Однако, обе партии набрали меньше необходимых 64 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, основная борьба за места в ассамблее развернулась между правящей Либерально-демократической партией (ЛПД) Японии и партией Комейто с одной стороны, и местной Первой партией токийцев (Томин-но-Кай) с другой стороны.

Главными вопросами предвыборной кампании были борьба с эпидемией коронавируса и проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио.