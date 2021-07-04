Луганск, , 20:15 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии ожидаемой 7 июля встречи участников Контактной группы в Минске планируют осуществить провокации для обвинения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в нарушениях режима прекращения огня. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 4 июля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко на брифинге.

«В зону ответственности 57-й и 24-й бригад (ВСУ) ожидается прибытие групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» с задачей планирования провокаций и обвинения НМ ЛНР в нарушениях режима прекращения огня», — сообщил он, ссылаясь на источники из украинского штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что НМ ЛНР сбила два беспилотных летательных аппарата, применявшихся ВСУ для проведения разведки у линии соприкосновения в Донбассе.

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