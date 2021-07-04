Джакарта, 4 июля 2021, 19:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индонезию. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Глава российского внешнеполитического ведомства проведет встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо, стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Придаем большое значение развитию отношений с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной мира с динамично развивающейся экономикой», — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Индонезию запланирован на 6 июля, помимо встречи с главой правительства, Лавров также проведет переговоры со своим индонезийской коллегой Ретно Марсуди.