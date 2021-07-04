Вашингтон, , 19:12 — REGNUM В случае конфликта между Россией и НАТО у альянса не будет шанса на быструю и убедительную победу. Об этом сообщает обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

Причиной указанного вывода стало укрепление за последние годы Россией Черноморского флота. Данный процесс начался после вхождения Крыма в состав государства.

Эпископос также отметил, что слова президента России Владимира Путина о том, что третья мировая война не началась бы даже в случае потопления британского эсминца, вполне справедливы.

Напомним, 23 июня британский корабль Defender вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. После предупредительных выстрелов со стороны российских пограничных войск судно поспешило уйти в нейтральные воды.