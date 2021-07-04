4 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 21:53 — REGNUM Заявление британской телеведущей Кейт Гэрруэй, в котором она сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 июля в социальной сети Facebook.

Украинский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Цвет контура неудачен, соглашусь. Можно было бы сделать его синим, к примеру, в цвет цифры и герба. Выглядело бы тогда намного более стильно», — считает Fried E.

Кейт Гэрруэй Christopher William Adach

Многие пользователи пришли к выводу, что внешний вид формы сборной Украины по футболу действительно выглядит не лучшим образом. Но самое главное то, что представители Великобритании решили цинично унизить своих соперников перед матчем.

«Вот это яркий пример их отношения ко всем славянам! Они леди и джентльмены только среди своих, глядя на всех остальных, у них презрительно кривятся губы!» — отмечает Ольга Д.

Футбольный мяч Armando Sobrino

Часть людей считают, что раньше, до событий майдана 2014 года, с Украиной ещё как-то считались, она имела соответствующий вес в Европе. Но теперь былого величия украинская элита не имеет.

«И это про Украину, которая при Союзе была в авангарде среди всех союзных республик? И она лезет туда, где её сравнивают с половой тряпкой?» — задаётся вопросом Нурали Х.

Некоторые комментаторы уверены, что украинское руководство само виновато в том, что были растеряны последние остатки уважения к стране со стороны европейских государств. Отныне Украина стала изгоем, которого не то что не жалеют, а наоборот, пытаются унизить.

«Показательное отношение к стране, которое снискало послемайданное руководство своими действиями во внутренней и внешней политике», — поделился своим мнением Grosha Y.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывают на то, что, несмотря на всё это, украинская сборная по футболу всё равно играет лучше российской команды. Нашим футболистам необходимо многому научиться, и опыт Украины в этом вопросе будет полезен.

«Футболка может быть и правда неудачной, а вот игра у сборной Украины, в отличие от российской, поставлена куда лучше. Они в четвертьфинале, а мы нет», — пишет Андрей Г.

Нашлись и те, кто напомнил, что украинский чиновник, который услышал такое оскорбительное по отношению к его стране заявление, ничего не сделал, проглотив хамское поведение телеведущей.

«Самое забавное, что при всем при этом в зале сидел украинский чиновник, которого за бюджетные деньги отправили представлять Украину. Это не британской телеведущей наплевать на Украину, это украинской власти наплевать на свою страну», — указывает Евгений Ч.

Напомним, 3 июля британская телеведущая Кейт Гэрруэй в эфире телепередачи «Доброе утро, Британия» сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном.