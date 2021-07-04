4 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Украины Вилена Мартиросяна о том, что Украина не в состоянии воевать против России.

Оксана Переможенко, , 19:08 — REGNUM Россия, если бы хотела, то давным-давно поставила бы Украину «на колени». ВСУ не в состоянии воевать против армии России. Об этом 4 июля в эфире украинского телеканала НАШ заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Вилен Мартиросян.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы Россия хотела, она давным-давно поставила бы на колени Украину. Неужели не понимают наши этого?.. Если любишь свой народ, сделай так, чтоб этот народ спокойно мог спасть, жить, радоваться. А не все время, — то начинают пугать, «вот сейчас Россия это сделает, то сделает». Та Россия ничего не сделает! Она просто все это делает для того, чтоб показать: вот, хо*лы, смотрите, мы все сильнее вас и так далее, в любой момент времени можем на колени поставить. Ну это некоторые. А нас самом деле в России очень многие нормальные люди с огромным уважением относятся к Украине. А мы сами паникуем просто. Кому нужна эта паника?.. Но ведь в самом деле: кто может [пойти] против России? Мы разве в состоянии воевать против России?.. У нас фактически ничего нет… Руководство страны должно искать пути как обеспечить мир…» — отметил военный.

Заявление офицера обсудили в YouTube-канале «НАШ». Многие поддержали украинского (в прошлом советского) офицера.

«Отец правильно сказал!!! У Вашего государства нет ничего, Вас разграбили!!!» — написал KaSpEr WOT.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Война — это самое грязное дело! Надо думать о мире! И искать способ закончить войну! Вы реально не понимаете? Даже у коллективного запада нет шансов победить Россию. В лучшем случае кто-то останется жив. Но как будут жить?» — добавил Вадим Р.

«Украина боится признаться, что она колония и ищет к кому прилипнуть на содержание…» — пишет Alexander B.

«А разве хоть кто-то в мире способен воевать с Россией и не понести при этом неприемлемый урон? Система «мёртвая рука» работает, и Америка это знает», — отметил Z_NEN.

«Кому нужна паника? Если её постоянно нагнетают, значит, кому-то нужна», — добавила Майя Ш.

«Где вы собираетесь воевать с Россией? На своей территории? Ну и кто вам доктор?» — спросил читатель под псевдонимом Улыбка.

«Да Украина и так уже стоит на коленях с протянутыми руками…» — отметил читатель под псевдонимом «свобода для всех».

«Наполеон и Гитлер тоже собирали подобную шоблу. Но итог всегда один — русский воин в Париже или Берлине устанавливает свои знамена!!!» — написал Владимир Н.

«Правильно говорит старый воин, т. е. офицер. Нам война ни к чему. Хватит, за семь лет столько детей положили, что с ума можно сойти. Земля им пухом и мои соболезнования их родителям. Нам нужен мир», — добавил Алишер Х.

Украинские военные Dpsu.gov.ua

«Если бы Украина хотела воевать, то давно бы объявила войну. Украина хочет мелко пакостить и скакать. К сожалению, страна превратились в шакала Табаки», — пишет «Добрый человек».

«Не хотим мы на колени ставить украинцев! Когда же вы это поймёте??? Не враги мы вам никакие, а Крым — это следствие того, что ваши майданные власти задумали против России. Неужели вы ещё верите, что майдан был против олигархов??! Да он был для того, чтобы врагами нас сделать, но зачем это вам???» — подытожила Галина.

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