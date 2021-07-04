Москва, , 17:54 — REGNUM Одним из факторов, которые мешают организации возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, является невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, изменившаяся позиция Зеленского также затрудняет проведение саммит двух лидеров.

Представитель Кремля добавил, что президент Украины изначально выглядел как «демократичный» и «очень современный» президент, а затем начал использовать давление на своих «успешных политоппонентов».

«И конечно, вот этот настрой (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM), он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отдал госуправление внешним силам.