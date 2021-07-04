Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Ряд теорий политологии определяют сферу политики как «шоу». Особенно, если речь идет об избирательных кампаниях самого разного уровня в различные органы власти. Впрочем, это неизбежный процесс в мире медиа и информации.

В этом контексте, вполне логично, что в политику, в том числе и через систему выборов, идут люди «творческих профессий». Актеры, музыканты, режиссеры и сценаристы, и многие другие представители творческих элит. Это, к слову, не только российская, но и мировая практика. Достаточно вспомнить США с их президентом-актером Рональдом Рейганом или актером-губернатором, Арнольдом Шварценеггером. К слову, предыдущий президент Штатов, Дональд Трамп, также снимался в нескольких эпизодических ролях в художественных фильмах. Например, в известной у нас комедии «Один дома-2», а еще был продюсером и исполнителем главной роди в довольно успешном на протяжении нескольких сезонов телешоу «Кандидат», название которого переводят еще как «Ученик» или «Подмастерье».

Если говорить о постсоветском пространстве, то здесь можно сразу же вспомнить нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, в «багаже» которого многолетняя работа комиком, начинавшаяся с КВН.

В российскую политику также идут представители творческой интеллигенции. Это давняя традиция, которую начал, наверное, еще актер Михаил Евдокимов, в начале нулевых ставший четвертым губернатором Алтайского края.

К слову, такой поход деятелей культуры во власть довольно часто вызывает критику. Ряд экспертов, да и обычных граждан полагают, что политикой должны заниматься профессионалы. Но что такое «профессионал» от политики — не очень понятно. Человек, с политологическим образованием? Или кандидат, буквально со студенческой скамьи начавший работать в политических структурах?

Тем не менее, многие видят в актерах, сценаристах и певцах, входящих в избирательные списки тех или иных партий, не более, чем «ЛОМов» или «паровозов». То есть, персонажей, которые добавляются в избирательные списки просто в силу того, что они известны, у них есть определенный сложившийся имидж, но самое главное потому, что у них есть фанатская база, которая запросто конвертируется в электорат. И которые, фактически, «тащат» за собой весь партийный список в парламент того или иного уровня.

Однако, есть и противоположное мнение. Ряд аналитиков говорят, что представители творческих профессий вполне могут работать на ниве государственного строительства и законотворчества. Хотя бы по направлениям культуры и искусства. А эта сфера также нуждается в государственном контроле и регулировании. Как, впрочем, и любой другой сегмент жизни российского общества. И потому, творческая интеллигенция регулярно не только выдвигается от различных партийных объединений, но, попадая во власть старается работать по тем сферам, в которых обладает соответствующей компетентностью. И, что важно, это далеко не всегда только культура.

Многие представители творческих профессий имеют свои интересы в деле благотворительности, или защиты окружающей среды, или иных гуманитарных направлениях.

В этом смысле весьма любопытен список партии «Родина», который был сформирован для выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Здесь сразу несколько довольно ярких представителей творческих профессий.

Это, например, известная в девяностых эстрадная певица Татьяна Буланова. По её словам, «необходимо объединение неравнодушных горожан, которые готовы отстаивать интересы Родины, родного города. Защищать традиции Ленинграда. Поддерживать петербургские семьи и социально незащищенные слои населения — пенсионеров, инвалидов и детей. Петербургская семья должна быть в центре внимания властей. Петербургу нужно вернуть традиции, атмосферу и стиль». В переводе с агитационно-предвыборного языка это означает, что Буланова будет заниматься не только культурой, а в первую очередь социальной политикой, проблемами семей и детей. Проблемами незащищенных слоев населения и малоимущих граждан. Такое направление работы вполне вписывается и в творческий образ Булановой, и позитивно оценивается избирателями. Сбережение нации — это тот тренд, который задает последние несколько лет на всю страну президент России, Владимир Путин. На руку Булановой играет и то, что она местная, всю жизнь прожившая на Васильевском острове. То есть, проблемы города видела непосредственно, своими глазами. И все это располагает к ней электорат, который выходит за рамки, собственно, поклонников её творчества.

Еще одним «творческим кандидатом» от партии «Родина» является композитор и соавтор сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Иванов. К слову, тоже коренной петербуржец. Который также идет с социальной повесткой, и работой в сфере «культуры в самом широком смысле». Иванов в интервью неоднократно отмечал, что он и его единомышленники идут на выборы и в законодательную власть с тем, чтобы «возродить петербургскую культуру в широком смысле слова, ведь культура результат развития человеческого общества. Это и культура власти, культура бизнеса, культура, взаимоотношения власти и общества, настройка их настоящего и культурного диалога». Кандидат подчеркивает, что «как петербуржец, ленинградец» он выступает за культуру служения Отечеству и людям. В общем, за этим пафосом скрывается самый широкий спектр задач коммуникативного и инфраструктурного толка. Ну, и сюжет с «культурой служения Отчеству» можно трактовать весьма широко: от взаимодействия с правоохранительными структурами, до сотрудничества с Министерством Обороны РФ.

Кстати, основным конкурентом Иванова называют Сергея Соловьева, выдвинутого «Единой Россией», а он по профессии — режиссер. То есть, в очередной раз можно увидеть, что представители творческих профессий идут во власть и даже готовы конкурировать друг с другом на политическом поле.

Вообще, если говорить про «большую четверку», то в списках кандидатов от этих партий можно увидеть сразу несколько представителей творческой интеллигенции, в Петербургское Законодательное собрание. В частности, от ЛДПР по округу №1 идет актер избивающихся театра «Русская антреприза» Илья Мозговой. Он, к слову, выделил для себя три основных направления, по которым будет работать, будучи парламентарием: «дети, город и искусство».

От КПРФ по округу №216 в городской парламент выдвинут певец Виктор Салтыков, известный по своим хитам «Островок», «Кони в яблоках» и «Белая ночь» конца восьмидесятых и начала девяностых. К слову, этот кандидат уже довольно давно начал позиционировать себя на ниве правозащиты. Он, например, приезжал в суд, поддержать «левого» политика Николая Платошкина.

Если же возвращаться к кандидатам от «Родины», то, стоит сказать, что и Буланова, и Иванов — это люди, которые были широко известны в девяностые и начале нулевых. Но пик их «звездности», наверное, уже в прошлом. А потому теми самыми «ЛОМами» или «паровозами» их если и можно считать, то весьма условно и с большой натяжкой. А вот социальная проблематика, которую они поднимают, и с которой готовы работать — в текущем контексте куда более интересный сюжет. И если их все же изберут, то будет крайне интересно посмотреть, как они будут работать с проблемами города, или страны в целом (Буланова входит и в федеральный список «Родины») уже на практике. И после 19 сентября, на которое назначен Единый день голосования в этом году, думается, все это мы увидим.