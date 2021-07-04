4 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили мнение президента Союза виноградарей и виноделов о решении Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию.

Светлана Рыбина, , 19:06 — REGNUM Заявление президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, в котором он назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать понятие «шампанское» в отношении напитка, произведённого в России, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 4 июля в социальной сети Facebook.

Шампанское Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Слово «шампанское» берет свое название от французской провинции Шампань, где производятся знаменитые на весь мир игристые вина. Их отличает высокое качество и изысканный вкус. Однако за годы советских традиций «шампанским» стало принято называть игристые вина, произведенные на территории страны. Так что руководству России не стоит заниматься воровством названий, а следует свои шипучие вина просто именовать игристыми», — написала Майя К.

Штаб-квартира Moet Hennessy в Париже UHF

Многие пользователи считают, что такое понятие, как «шампанское», однозначно не является достоянием России и принадлежит лишь игристым винам из провинции во Франции. Чтобы доказать нелогичность подобного решения российских властей, граждане предложили запретить использовать слово «водка» для соответствующих напитков, произведённых не на территории РФ.

«А название «водка» и её производство должны быть связанные только и исключительно с Россией. И немедленно нужно прекратить изготовление любых водочных изделий и торговых марок в Финляндии, Польше, Британии и прочих странах», — пишет Да А.

Часть людей уверены, что российские производители пролоббировали данный закон, чтобы выгнать с рынка своих иностранных конкурентов.

«Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Кто владеет российскими производителями шампанского? Посмотрите фамилии и поймёте, откуда ноги растут у такого решения. Бенефициары в России попросту расчищают поляну для своей продукции», — предполагает Ренат М.

Шампанское Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Некоторые комментаторы отмечают, что Франция, в отличие от России, долгое время оберегала свой бизнес от посягательств из-за рубежа. Поэтому российские власти поступают правильно, создавая преференции для отечественных производителей.

«Почему французам будет возможно продавать шампанское и коньяк в России, а наоборот — нет? Французы защищают своих производителей, значит, и Россия должна действовать такими же методами!» — поделился своим мнением Youssef D.

Ряд граждан указывают на то, что российским производителям стоит посмотреть правде в лицо и начать все виды российского шампанского называть игристыми винами.

«О том, что российские шипучие алкогольные напитки, даже если и хорошего качества, не должны называются шампанским, говорят очень давно. В Европе над этим посмеиваются, т.к. «шампанское» связано с конкретной зоной во Франции — Шампанью и только эти напитки называют шампанским. Давно пора на постсоветском пространстве убрать название «шампанское» и найти другой отечественный вариант. «Игристое» вполне подойдёт», — считает Tanja K.

Шампанское Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто отметил, что российская элита несильно жалует российских производителей шампанского, отдавая предпочтение французским маркам.

«Самое смешное, что огромное число чиновников и депутатов, готовивших и принимавших этот закон, сами пьют исключительно настоящее, то есть французское шампанское», — поделился своим мнением Svjatoslav D.

Напомним, 3 июля президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать понятие «российское шампанское» в отношении напитка, произведённого в России.