Москва, , 16:51 — REGNUM Ситуация с пандемией SARS-CoV-2 в Российской Федерации требует жестких мер и ответственности в плане вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, формой реальности, в которой жителям страны ещё придётся некоторое время жить, стало «ковидное время».

«Это та реальность, которая не делает нашу (жителей России — прим. ИА REGNUM) жизнь легче, — сказал представитель Кремля. — Это требует от властей (России — прим. ИА REGNUM) достаточно жестких мер, это требует от нас (жителей России — прим. ИА REGNUM) ответственности в плане вакцинации».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 25 142 случая заражения коронавирусом.