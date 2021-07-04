Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин прибыл 4 июля в Екатеринбург на Международную промышленную выставку «Иннопром». Он провёл встречу с представителями российского и зарубежного бизнеса, сообщает пресс-служба правительства России.

5 июля премьер выступит на главной стратегической сессии выставки под названием «Гибкое производство: максимальная адаптация», а затем вручит Национальную промышленную премию «Индустрия». Также чиновник посетит промышленные и социальные объекты. В планах значится и рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Отметим, «Иннопром» откроется 5 июля. В этот раз мероприятие проводится в условиях коронавирусных ограничений.