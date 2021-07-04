4 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление Владимира Зеленского о том, что Украина до конца 2023 года получит собственный военный корабль.

Мирослава Романенко, , 17:29 — REGNUM Украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавляемое им государство до конца 2023 года получит собственный военный корабль. Об этом 4 июля он сообщил во время выступления перед ВМС Украины, сообщает «Первый независимый».

Лодка МВД Украины в Мариуполе Mvs.gov.ua

По словам украинского лидера, строительство судна уже начали в Турции.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 [года]», — отметил он.

При этом политик добавил, что вскоре Киев получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации. Глава Украины добавил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, завершают подготовку в Турции.

Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Первый независимый». Многие не понимают, почему военный корабль для Украины строит Турция, когда в Николаеве имеется судостроительный завод.

«В мире было три самых крупных передовых судостроительных завода, которые строили все типы кораблей, в том числе авианосцы!!! В Николаеве, Франции и…» — написал Эдуард К.

Доки николаевского судостроительного завода. 2007 Konstantinus

«А где подаренные [США] резиновые лодочки?! Или они с дырками?» — спросила Елена К.

«И он на нём уплывет далеко-далеко и навсегда? Попутного ветра!» — отреагировала Мария Ш.

«Эпоху бедности «закончил», коррупцию «победил», миллиард деревьев «посадил». Теперь до флота добрался», — добавил Ипполит В.

«Крейсер «Украина» допилят? А вообще, недогаранта конкретно понесло. Миллиард деревьев, коренные народы, теперь и собственный корабль? При убитых судостроительных заводах. Скорее уж собственная яхта. За ваш кошт, панове українці (за ваши средства, господа украинцы. — М.Р.)», — отметил Александр К.

«От зачем ему один корабль? Я понимаю, когда есть целый флот, а так… Какие задачи сможет выполнить этот корабль? Проплыть возле Керченского пролива? Так уже одни плавали», — написала Liliya А.

«Исходя из истории единственная подводная лодка стояла десятилетиями, пока не продали. Китайцы за полгода восстановили и поставили себе на вооружение. Просто мы дарим добро и технологии людям», — ответил Aleksandr L. на реплику Liliya А.

«Всю страну отдали… а вы говорите, лодка», — ответила Liudmila N. На реплику Aleksandr L.

Лодки МВД Украины в Мариуполе Mvs.gov.ua

«А может, ракету, чтобы отправить всю их команду к чертовой матери?!» — отреагировала Наталья Ч.

«А свой Николаевский завод возродить слабо? У мелких президентов низкие прыжки», — пишет Liudmila N.

«Подводная лодка у нас уже была. Правда, из неё больше музей сделали, а не военное судно», — написал Альберт Х.

«Вообще-то мы мира и спокойствия хотим, а не корабли», — подчеркнула Наталия М.

«Корвет, корабль?.. Вон «Дефендер» показал, что такое корабль», — подытожила Таргоша Д.

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