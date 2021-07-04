Одесса, Украина, , 16:23 — REGNUM Военно-морским силам (ВМС) Украины достойно противодействовать «российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей позволит ракетный комплекс «Нептун». Об этом 4 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в день ВМС страны.

«Успешно завершены (на Украине — прим. ИА REGNUM) госиспытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии», — сообщил Зеленский, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля пресс-секретарь украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд по вопросу участия Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе.

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