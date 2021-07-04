Киев, , 16:13 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд по вопросу участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом сегодня, 4 июля, заявил пресс-секретарь украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович.

Напомним, что Украина пытается втянуть США в процесс урегулирования в Донбассе уже несколько лет, однако Вашингтон неизменно уклоняется от этого. При том что влияние США на внутриукраинские процессы крайне велико, фактически речь идет о внешнем управлении страной из Вашингтона.

Более того, на Западе пока официально придерживаются точки зрения, что единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе — это выполнение Минских соглашений. Но на Украине власти не собираются выполнять Минские соглашения, так как это ведет как минимум к федерализации страны. В Киеве хотят добиться изменения Минских соглашений и для этого втягивают в процесс урегулирования США.

«США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос скорее вот о чём: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера», — заявил Арестович.

Также он отметил, что политический советник президента Украина Ермак, который также возглавляет офис главы государства, ведет интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с Российской Федерацией.

Чем именно закончатся эти консультации станет понятно после визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его встречи с Джозефом Байденом.