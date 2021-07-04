4 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Чёрном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства.

Оксана Переможенко, , 16:59 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит ограничения свободы судоходства в Чёрном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства. Об этом он сказал 4 июля в Одессе в ходе брифинга по случаю празднования Дня ВМС Украины, сообщает «112 Украина».

Украина. Военные корабли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, военные учения Sea Breeze, которые сейчас украинская сторона проводит вместе с международными партнерами в Чёрном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе из-за якобы «агрессивных действий» России.

«Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Чёрном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства», — сказал украинский лидер.

Заявление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый», а также читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих не понимают, каким образом Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Чёрном море. Также некоторые указали на то, что это именно Украина ограничивала судоходство в Чёрном море, напомнив о запрете Украины на вход грузовых судов в Крым. Также были и те, кто напомнил о существовании ограничения на заход в Чёрное море военных кораблей нечерноморских стран.

«Не нагнетай. Нет никаких препятствий для судоходства, а те маленькие проблемы, что есть, Украина имеет благодаря тому, что первой полезла на рожон с сейнером «Норд», который стоит и гниет никому не нужный», — отметил Владимир А.

«Опять на буксире пойдём или что-то у нас ещё осталось из не уничтоженного?» — поинтересовался Альберт Х.

Корабли ВМФ России (с) ИА REGNUM

«Ограничений для судоходства нет, есть ограничения для захода военных кораблей стран, не имеющих черноморского побережья. Что, США и Англия приказали разрушить Конвенцию Монтрё? Да еще есть запрет Украины на вход грузовых судов в Крым. Так кто ограничивает судоходство?» — спрашивает Николай С.

«Ограничения вы уже допустили, ну, а заниматься болтовней — это ваш профессиональный долг…» — написал Владимир Р.

«А кто тебя будет спрашивать? Кто ты такой вообще? Как решат, так ты и сделаешь и будешь выполнять распоряжения», — пишет Владимир Х.

«Конституцию лучше бы отстаивал, клоун», — отреагировал Вадим К.

«И что он сделает? Хозяевам пожалуется?» — спросила Елена П.

«Громко сказал! Вопрос только, как?» — поинтересовался Галина Т.

«Надувной флот, готовься!!!» — иронизирует Светлана Ф.

«Страшно, аж жуть», — шутит Борис К.

«Одесса, Николаев, Мариуполь, — города, основанные русскими царями и отданные большевиками Украине, без чего она вообще бы не имела выхода к морю. И теперь гадит с этих земель России, да ещё и русское население не считается коренным… [Обнаглели] напрочь», — отреагировал Александр П.

«Серьёзное» заявление, а то как выскочат на резиновых лодках, и куда будут прятаться российские крейсера?» — поинтересовался Vladimir Z.

«Ты наложи вето на продажу земли украинской! А то герой», — добавила Наталия П.

«Вы уже допустили то, что Чёрное море превратилось во внутреннее море РФ, и флот НАТО бессилен что-либо изменить в этом, придётся потерпеть… Россия имеет полное право в любой момент перекрыть любую акваторию этого моря, прежде чем начинать вести антироссийскую политику, нужно для начала представить последствия этого для себя», — отметил Владимир М.

«У этого Зеленского совершенно очевидное ярко выраженное проявление «когнитивного диссонанса»! С одной стороны, он, унизившись «чуть ли не со слезами» упрашивает Путина о встрече, а с другой стороны, жалко пытается пропихнуть какие-то ещё условия?! Тем более что Россия беспрепятственно, пока, позволяет «поиграться в кораблики»! Вы только, ребята, от «согласованного бассейника» не отплывайте!» — подытожил Александр С.

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