4 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:36 — REGNUM Похоже, одобренное народом обещание президента РФ Владимира Путина «выбить зубы» покушающимся на российские земли и интересы наконец-то проникло и за толстые стены высотного здания на Смоленской площади, где долгие годы в духе «кота Леопольда» увещевали и призывали дружить японских реваншистов.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Видимо, отмашка дана, и Мария Захарова с присущим ей колоритом в высказываниях, уже особо не сдерживая себя дипломатическими условностями, заговорила с японскими «партнерами и коллегами» на понятном не только дипломатам языке.

При ответе по поводу нарушающего провозглашенный при установлении дипломатических отношений принцип невмешательства во внутренние дела друг друга несуразный «протест» японского правительства против проводимых в Сахалинской области никому не угрожающих рутинных военных учений представитель МИД РФ была тверда.

Василий Верещагин. Курильские острова

Реагируя на очередной японский демарш, директор департамента информации и печати МИД РФ недвусмысленно порекомендовала: «Вместо того чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений». И напомнила, что не понравившиеся японскому правительству учения на Курилах российские военнослужащие проводят на своей суверенной земле:

Мария Захарова «Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории».

Для тех, кому «выражение сожаления» может показаться слишком слабым словосочетанием, поясним, что в дипломатическом лексиконе это, по сути, означает выражать недовольство.

В Токио заметили перемену тона и огрызнулись. Было заявлено, что комментарий Захаровой «противоречит нашей позиции по северным территориям и является неприемлемым». Затем генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като подтвердил, что японские власти намерены продолжить упорные переговоры по «территориальному вопросу». Хотя, как известно официальному Токио, такие переговоры ныне запрещены новой поправкой в Конституции РФ.

Не постеснялись во внешнеполитическом ведомстве России довольно резко выразить позицию Москвы и по поводу явно провокационных масштабных японо-американских военных маневров на соседнем с российской территорией острове Хоккайдо.

МИД РФ рассматривает военные учения на острове Хоккайдо, расположенном вблизи границ РФ, как «обеспечение узколобых интересов военного альянса Японии с Вашингтоном», говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, сообщило РИА Новости.

Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка НАСА

Но ниже приводится цитата Захаровой, где говорится об «узкоблоковых интересах»:

«Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче — обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном».

Так об «узколобых» или «узкоблоковых» интересах говорит официальный представитель МИД РФ? Вообще-то в данном случае и то, и другое подходит…

Гораздо важнее то, как Москва отреагирует на открытое объявление японским министром обороны Нобуо Киси России «главным противником Японии». Процитируем для верности одно из ведущих информационных агентств Японии «Дзи-дзи цусин»: «Во время посещения военно-воздушной базы сил самообороны в городе Титосэ министр заявил, что в настоящее время пристальное внимание военного руководства Японии привлекает «стремительное наращивание Россией своей военной активности на Дальнем Востоке и театре, непосредственно примыкающем к Японии, в том числе на северных островах». В этой связи Россия должна сейчас рассматриваться как главный противник Японии, а северный сектор обороны страны должен получать приоритетное внимание.

«Если раньше мы больше занимались юго-западным направлением, то теперь должны сконцентрировать свои усилия и на северном направлении», — сказал министр».

Думаю, пропустить подобное, прямо скажем, враждебное заявление члена правительства Японии без соответствующей реакции не сможет ни МИД РФ, ни Министерство обороны России, главы которых, кстати, регулярно обмениваются с японскими коллегами дружественными визитами друг к другу в формате «2 плюс 2»…