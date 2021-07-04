Москва, , 14:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит свою статью относительно истории русского народа и его связи с Украиной, в скором времени она будет опубликована. Об этом сегодня, 4 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что в ходе Прямой линии 30 июня российский лидер заявил, что намерен написать статью посвященную истории русскому народу и его связи с Украиной. Тогда же Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым народом.

По словам Пескова, президент в настоящее время работает над этой статьей.

«Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно-важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее Украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российский лидер всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлениях.